В Подмосковье найден заброшенный автобус ЛиАЗ-677 1984 года

На днях в Подмосковье в десяти минутах езды от метро был найден заброшенный автобус ЛиАЗ-677 1984 года выпуска. Фотографии машины опубликовал пользователь сайта Drive2 – usernameDetector.

По словам автора снимков, раньше автобус принадлежал небольшому заводу и занимался развозкой сотрудников этого предприятия.

После того, как примерно десять лет назад производство «заглохло», возить стало некого, и машина оставлена.

Определенно, место, где хранился автомобиль, находилось под охраной, поскольку в противном случае от автомобиля уже бы ничего не осталось.

В салоне автобуса сохранились родные приборная панель, рычаги, а также рукоятка переключения передач.

Несмотря на то, что машину удалось уберечь от вандалов, длительный простой под открытым небом плохо сказался на общем состоянии ЛиАЗа. Кузов машины заметно «подгнил», а в салоне в более-менее приглядном виде сохранились только сиденья.