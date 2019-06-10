В населённых пунктах существенно снизят скоростной лимит

Инициаторы нового законопроекта полагают, что сокращение скоростного лимита в населённых пунктах позволит уменьшить количество аварий, и, соответственно, смертность на дорогах.

Законодатели не теряют возможности ввести новые ограничения, которые позволят сократить аварийность в России. На этот раз губернатор Вологодской области выступил с продолжением снизить скоростной лимит в рамках городов и сёл вплоть до 40 километров в час. Напомним, что сейчас этот лимит выше на 20 километров в час. А учитывая то, что действует 20 километра в час нештрафуемого порога, по факту водители могут разгоняться вплоть до 80 километров в час и оставаться безнаказанными.

Пока что это предложение находится на рассмотрении. Эксперты же полагают, что это весьма рациональная инициатива, которая действительно могла бы быть чрезвычайно актуальна в крупных городах. При этом, власти должны хорошо протестировать каждую городскую улицу, чтобы на более свободных участках дорог устанавливать знаки, увеличивающие скоростной лимит.

Напомним, что власти также в скором времени обещают значительно сократить нештрафуемый порог.