В мае рынок РФ занял пятое место в Европе

Независимые эксперты неоднократно говорили о том, что отечественный рынок больше не будет показывать такую положительную динамику, как годом ранее. И, отчасти, в некоторой степень это совпадает с реальностью. Ведь на рынке России действительно наблюдается спад. Но, это не помешало ему занять пятое место в Европейском рейтинге.

Согласно официальным данным, как и прежде лидером по автопродажам на рынке Старого Света остаётся Германия с результатом в 333 тысячи автомобилей. Чистый прирост в сегменте составил более 9 процентов. На втором месте находится итальянский рынок с результатом в 197 тысяч экземпляров авто. В этом случае отрицательная динамика составила 1.2 процента.

Замыкает тройку лидеров Франция. Там было продано всего на 3 тысяч автомобилей меньше, чем в Италии, и этот результат больше на 1.2 процента. А Российская Федерация занимает пятое место с результатом продаж в 129 тысяч авто.