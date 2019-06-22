В Казахстане на продажу выставили 20-летнюю «Волгу» без пробега

В Казахстане нашлась раритетная «Волга» в идеальном состоянии. Автомобиль с «мизерным» пробегом выставили на продажу в городе Костанай. Объявление опубликовал казахстанский сайт «Wheel».

По словам владельца машины Алексея, «Волга» простояла в гараже двадцать лет. По информации портала «Wroom», автомобиль появился в семье мужчины по трагическому стечению обстоятельств.

В 1998 году брат нынешнего владельца «Волги», лейтенант армии РФ, погиб при исполнении воинских обязанностей на Курилах. В качестве компенсации семье военнослужащего был предоставлен автомобиль ГАЗ-3110.

Машина оказалась не нужна семье военного, но было решено сохранить ее в память о нем. В итоге «Волга» простояла в гараже 20 лет под чехлом в заводском целлофане и на проставках. Одометр автомобиля показывает всего 3 тысячи километров пробега, которые были проданы в рамках обкатки.

Сейчас машину выставили на продажу, но автор объявления надеется, что будущий владелец этой «Волги» будет использовать машину не в качестве автомобиля для повседневных поездок, а поместит еë в коллекцию.