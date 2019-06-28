УАЗ «Патриот» получит АКПП уже в сентябре

Компания «УАЗ» назвала дату появления в России так называемой «городской» версии внедорожника «Патриот», оснащенной автоматической трансмиссией. Сборка такой модификации Patriot стартует уже в сентябре этого года.

Отечественный внедорожник получит АКПП с индексом 6L50, являющуюся совместной разработкой инженеров компании Punch Powertrain и концерна General Motors. При этом производство данной коробки осуществляется в Китае, а ее ресурс составляет 200 тысяч километров.

Напомним, что такая же трансмиссия сейчас устанавливается на еще один российский автомобиль – «ГАЗель Next», где продемонстрировала себя достаточно надежной. Из моментов, которые эта коробка передач не любит, стоит отметить высокую скорость, точнее длительные отрезки езды на скорости 130 километра в час и более.

Предполагается, что появление в линейке «Патриота» классического гидротрансформатора увеличит его стоимость примерно на 70-80 тысяч рублей.

Сейчас за этот внедорожник с «механикой» просят от 809 тысяч 900 рублей до 1 миллиона 118 тысяч рублей.