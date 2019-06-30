УАЗ «Десна» – забытая версия легендарной «Буханки»

Компания «УАЗ» продолжает цикл воспоминаний о самых интересных версиях своих автомобилей, которым было не суждено встать на серийный конвейер. На этот раз пришла очередь «Буханки», которая имела экспериментальную модификацию под названием «Десна» от ООО «ЧЗСА» (он же Черниговское предприятие спецавтотранспорта). Данный завод самостоятельно выпустил заново все кузовные панели, что превратило дизайн «Буханки» в весьма оригинальный.

К сожалению, из-за экономических сложностей в итоге был выпущен только один экземпляр этого автомобиля, а завод «ЧЗСА» продолжил сборку только слегка перелицованных версий УАЗ-452Д. Что касается сошедшего с конвейера в единственном экземпляре автомобиля «Десна», то он периодически встречается на улицах Чернигова.

Напомним, что УАЗ «Буханка» по-прежнему входит в модельный ряд Ульяновского автозавода. Автомобиль оснащается 2,7-литровым 4-цилиндровым мотором на 112 лошадиных сил при 198 Нм момента, пару которому составляет 5-ступенчатая МКПП. Привод – подключаемый полный.