У самого доступного паркетника Skoda будет спортивная версия

В середине весны было показано несколько эскизов концептуальной модели Vision GT в рамках автосалона в Шанхае. Теперь же состоялась официальная премьера нового автомобиля, хотя, пока что он носит статус концепта.

Ранее предполагалось, что автомобиль будет чем-то вроде каплеобразной версии актуального паркетника Kamiq. Однако, на самом деле новинка будет его спортивной модификацией. Внешне машина не выглядит, как спорт-версия, и об этом напоминает только покатая крыша, в также двадцатидюймовые диски.

По предварительным данным концепт в серийную модификацию перевоплотиться в этом году, но точные сроки пока не называются. Если в качестве платформы будет использоваться MQB, то новый кроссовер сможет выйти за пределы рынка Поднебесной.

Что касается силовых агрегатов, то по этому поводу никакой подтверждённой информации пока нет. Местные СМИ полагают, что под капотом может работать мотор на 1.4 литра либо же на 2.0 литра. Возможно спортивная версия получит полный привод.