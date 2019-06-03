Toyota Supra стала доступна для заказа в России

Компания Toyota начала прием заказов на возрожденное спортивное купе Supra в России. Несмотря на то, что европейская квота этой модели практически полностью распродана, для российских покупателей зарезервировано 22 единицы «Супры».

Три из двадцати двух машин, доступных россиян, представляют собой уникальную лимитированную версию под названием A90 Edition 1. От обычной Supra такая модификация отличается окраской кузова серой эмалью StormGray c матовым эффектом, 19-дюймовыми черными матовыми колесами и отделкой интерьера с элементами красной кожи.

Все «Супры» для России оснащены 3-литровым 6-цилиндровым агрегатом на 340 лошадиных сил, работающим в паре с адаптивной подвеской и электронным дифференциалом.

Для того, чтобы оставить заявку на приобретение Toyota Supra, будущему покупателю будет необходимо внести предоплату в размере 150 или 300 тысяч рублей и в течение семи дней с этого момента обратиться в дилерский центр «Тойота» для заключения договора.