Toyota Supra оказалась мощнее, чем предполагалось

После проведения испытаний оказалось, что новый автомобиль модели Toyota Supra в кузове купе имеет отдачу в 339 лошадиных сил. При этом, крутящий момент двигателя составляет 579 Нм. И это учитывая то, что официальные параметры новинки на 4 лошадиные силы меньше, а крутящий момент составляет только 495 Нм.

Стоит отметить, что эти данные опубликовало на своих страницах одно из профильных изданий, которое лично занималось тестированием суперкара и тогда в показатели динамиками было сложно поверить. Однако, спустя время и официальный производитель опубликовал собственное видео с тестированием данных на динамометре.

Стоит отметить, что данная скорость была достигнута при сочетании двигателя с коробкой механического типа. Номинальная мощность мотора должна быть на четверть выше, чем данные, полученные на колёсах. Поэтому можно смело говорить о том, что фактическая отдача купе доходит до 400 лошадей.