Toyota Mark II названа самым выносливым «японцем» из 90-х

Как известно, японские автомобили имеют в России славу одних из самых надежных. Это касается в первую очередь машин, выпущенных в прошлом веке, поскольку о современных «японцах» сказать такого уже нельзя. В связи с этим отечественные автомобильные эксперты составили список самых выносливых японских автомобилей, родом из 90-х.

Первая позиция этого ТОП-а досталась седану Toyota Mark II. Эта модель, выпускавшаяся с 1968 по 2004 год, признавалась множество раз самым надежным автомобилем в японском автопроме. Сейчас приобрести «Марк 2» на «вторичке» можно за сумму от 300-400 тысяч рублей.

На второй строчке расположился седан Toyota Chaser, сходивший с конвейера с 1977 по 2011 год. Данная модель построена на базе Mark II, что обеспечило ей надежность, не уступающую соплатформеннику. И хотя официально «Чайзер» продавали только на родном для «Тойота» рынке, автомобиль снискал большую популярность среди российской молодежи, заказывавшей его напрямую из Японии.

Третье место оказалось за спортивным купе Nissan Skyline R34, которое начало свое историю в 1957 году и выпускается до сих пор. Более того, «Скайлайн» получил звание самого быстрого японского автомобиля в мире в 1989 году.

ТОП-4 этого рейтинга замкнула еще одна Toyota – Celica шестой генерации, производство которой велось с 1994 по 1999 год. Данная модель обладала исключительной надежностью главных узлов и агрегатов, позволяя владельцу не беспокоиться о возможных поломках даже с учетом нескольких сотен тысяч пробега.