Toyota Land Cruiser лишится моторов V8

Слухи о том, что машина Toyota Land Cruiser в новом поколении будет лишена моторов V8, ходят уже давно. Однако, теперь им появилось реальное подтверждение.

Ранее уже поступали сведения о том, что многие страны мира постепенно отказываются от этого силового агрегата, даже в его бензиновой модификации. Всё дело в том, что государства постепенно повышают критерии экостандартов, и эти двигатели не могут им соответствовать по своим выбросам вредных веществ в атмосферу.

Новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300 должен появиться в продаже примерно через полтора года. Однако, он будет работать уже за счёт мотора V6, который даже может функционировать на дизеле. Вероятнее всего им станет агрегат объёмом в 3.5 литра с мощность в 415 лошадиных сил.