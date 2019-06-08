ТОП-5 важных шагов, которые необходимо проделать при продаже автомобиля

Есть несколько причин, по которым владельцы хотят продать автомобиль. Возможно, хочется приобрести новый и заработать деньги, или старый автомобиль, больше не идеальное транспортное средство для конкретных нужд. Есть некоторые факторы, которые влияют на этот тип продаж. Что делать, прежде чем продать машину, чтобы все прошло хорошо? Соблюдение некоторых советов, поможет заключить выгодную сделку и получить преимущество перед конкурентами. Рейтинг составлен порталом Daily-Motor.Ru.

Что делать перед продажей автомобиля: 5 шагов

1. Очистка

Не следует оставлять без внимания внешний вид автомобиля. Это может показаться очевидным, но на самом деле это кропотливая работа. Интерьер должен быть тщательно очищен, а также внешний вид, потому что это, первое на что покупатель обращает свое внимание. Краска может показать многое о степени износа, так что необходимо подумать о полировке автомобиля.

2. Цена

Необходимо быть честным и реалистичным. Эмоциональная ценность автомобиля может иметь некоторый вес, но следует помнить, что машина использовалась. Чтобы убедиться, что запрашивается справедливая цена, следует провести некоторое исследование рынка. Это поможет убедиться, что стоимость соответствует рынку, и автомобиль можно выгоднее продать. Также нужно учитывать пробег, проблемы, которые были с автомобилем, и т. д.

3. Состояние автомобиля

Если хотите получить справедливую цену, необходимо внимательно отнестись к внешнему виду автомобиля. Не стоит пренебрегать состоянием салона, когда выставляете автомобиль на продажу. Если у него действительно есть более или менее серьезные проблемы, будьте честны. Покупателем может быть тот, кто даже не заинтересован в использовании автомобиля для передвижения, можно просто продать запчасти отдельно. Однако безопасность превыше всего.

4. Кому продавать

Как упоминалось в пункте 3, покупатель автомобиля может даже не быть следующим водителем. Можете продать его напрямую другому лицу, дилеру, коллекционеру, торговцу металлоломом. Убедитесь, что документы в порядке и что сделка также будет происходить законным и серьезным образом. Документы при продаже автомобилей является важным моментом.

5. Реклама

Продажа на частном уровне почти наверняка будет использовать Интернет для этого. Есть несколько платформ, посвященных этому. Если решите продавать автомобиль самостоятельно, необходимо быть осторожным с рекламой и объявлением о продаже автомобиля. Хорошие фотографии для рекламы (набор из 10, в нескольких плоскостях, интерьер и экстерьер и некоторые более подробные), некоторая креативность в объявлении не будет лишней и привлечет больше заинтересованных людей.