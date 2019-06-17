Tesla сообщила о старте продаж подержанных электрокаров

Сегодня стало известно о том, что знаменитый американский производитель официально открыл виртуальную площадку для продаж подержанных электрокаров модели Tesla Model 3, которые производились 1-2 года назад. Сообщается, что машины будут стоить значительно доступнее своих новых аналогов. Сэкономить можно будет примерно на 15-20 тысяч долларов.

Так, если говорить про новую модель в комплектации Long Range, то за новую машину нужно будет отдать более 62 тысяч долларов, тогда как подержанная на сайте будет стоить около 40 тысяч долларов. При этом, большим плюсом является то, что на эти электрокары фирма предлагает официальную гарантию.

В компании отметили, что каждый подержанный электрифицированный автомобиль прошёл специальную серию проверок, что даёт им возможность предоставлять гарантию качества сроком на 4 года либо же на 160 тысяч километров пробега.

Стоит отметить, что пока воспользоваться услугами онлайн-площадки могут только в Сан-Франциско, но позже география продаж будет значительно увеличена.