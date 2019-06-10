Техосмотр «по-новому» начнётся в будущем году

Лидер Российской Федерации подписал законопроект, который предполагал изменения правил прохождения техосмотра в стране.

Несколько дней назад члены Госдумы в финальном чтении одобрили данное нововведение, после чего аналогичное мнение высказали в Совете федерации, а теперь и сам президент подтвердил верность принятого решения. Сообщается, что нововведение вступит в силу через 12 месяцев.

Главными изменениями в действующей системе станет обязательное проведение фотофиксации каждого ТО. А вот от видеосъёмки было решено отказаться. Кроме того, стало известно, что будут выдаваться диагностические карты только электронного типа, а вся информация будет храниться в единой специально созданной базе данных.

Теперь каждый оператор должен рассчитать пропускную способность того или иного пункта проведения техосмотра. И реальная нагрузка не должна превышать уровень пропускной способности. Власти полагают, что усиленный контроль за процедурой проведения техосмотра позволит значительно сократить аварийность на дорогах и исключить коррупционную составляющую.