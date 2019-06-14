Subaru анонсировала в РФ кроссовер Subaru XV Tokyo

Компания Subaru анонсировала выход в Российской Федерации своего нового кроссовера Subaru XV Tokyo. Уже открыт приём предварительных заказов. Сообщается, что новинка получит шикарный внешний вид, а также расширенный список опций.

Внешне новинку отличают от предшественника новые накладки на бампера, а также фирменный шильдик. В салоне также произошли некоторые изменения. Так, багажное отделение обзавелось металлическими накладками. Прострочка с использованием красного цвета на подголовниках и ковриках дополняет роскошный интерьер. Кроме того, в салоне появилась новая система аудио с десятью динамиками, позволяющая меломанам в высоком качестве наслаждаться любимыми треками.

Под капотом будет располагаться двухлитровый мотор на 150 лошадиных сил. Он сочетается с вариаторной установкой. Старт продаж назначен на середину июля. Цены начинаются от 2 миллионов 369 тысяч рублей.