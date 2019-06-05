Страховщики обновили приложение для оформления аварий

Действующее приложение под названием ДТП.Евопротокол не даёт автомобилистам возможности воспользоваться всеми функциями сервиса. Однако, это не избавило его разработчиков от необходимости модернизировать софт, хотя в скором времени и должно выйти принципиально новое приложение для оформления мелких аварий.

Что касается новой версии, отныне россияне могут скачивать программу своей страховой компании, и там будет доступен полный набор опций, который ранее предоставлял РСА. Для этого сами автостраховщики будут вносить в свои приложения правки. Новая версия получит иную систему авторизации с помощью портала госуслуг. Кроме того, в сервис можно будет входить с помощью дактилоскопического датчика либо же с помощью FaceID.

Значительно изменился дизайн приложения, а также появилась новая схема выбора повреждений транспортных средств. Однако, водителям всё равно придётся вручную заполнять документацию и ехать с ней в офис страховой компании. С выходом нового софта от этого планируется отказаться и все действия будут происходить автоматически.