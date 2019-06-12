Стартовали продажи Lada Granta Cross

Сегодня официально открылись продажи на отечественный внедорожный универсал модели Lada Granta Cross. Покупатели смогут выбирать между двумя силовыми агрегатами, двумя трансмиссиями и тремя уровнями оснащения. Цены же стартуют от 555 тысяч рублей. И это с учётом всех действующих привилегий.

Стоит отметить, что внедорожная модификация отличается в первую очередь своей адаптацией к езде по бездорожью. Так, авто получило специальный защитный обвес из пластика, а также увеличенный клиренс, который составляет почти 20 сантиметров. Для того, чтобы пассажиры чувствовали себя максимально комфортно, была усилена шумоизоляция.

Под капотом может быть установлен мотор на 1.6 литра с отдачей в 87 лошадей, а также двигатель с аналогичным объёмом, но с увеличенным количеством клапанов с отдачей в 106 лошадиных сил. В первом случае предусмотрена коробка передач механического типа на 5 ступеней, тогда как во втором может быть выбрана как механика, так и робот.

В базовое оснащение будет входить подушка безопасности, кондиционер, электростеклоподъёмники на передних дверях, диски на 15 дюймов и прочее. За модификацию с обогревом сидений и штатной сигнализацией нужно будет заплатить уже на 33 тысячи рублей больше. Старшая версия обойдётся от 619 тысяч рублей. У какой машины будут установлены противотуманки, круиз-контроль, несколько помощников для водителя.