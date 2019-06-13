Стартовал выпуск Aston Martin DBX

Независимые зарубежные эксперты полагают, что внедорожник модели Aston Martin DBX ожидает невероятный успех и большое будущее.

Британский автомобильный производитель неоднократно говорил о том, что выпустит свой вездеход примерно к концу текущего года. Многие энтузиасты сразу же решили, что официальный дебют новинки состоится на автосалоне в Лос-Анджелесе в конце осени. Однако, велика вероятность того, что премиальный автопроизводитель не захочет делить внимание со своими конкурентами, поэтому организует для презентации собственное отдельное мероприятие, где новый внедорожник сможет быть раскрыт во всей своей красе.

Полноценное производство машин будет осуществляться на новом заводе фирмы в Уэльсе. Изначально авто будет комплектоваться только четырёхлитровым мотором модели V8, но спустя несколько месяцев в линейку агрегатов добавится новый двигатель V12 собственного производства. Ещё позже будет выпущена гибридная спецификация.