Стало известно, сколько «писем счастья» получили россияне

Согласно официальной статистике, представленной членами ГИБДД, всего в прошлом году было обработано более 130 000 000 постановлений. При этом, около 80 процентов приходится именно на пресловутые «письма счастья», которые были сформированы на основании данных, полученных камерами наблюдения.

Таким образом, зарегистрированные комплексом фото- и видеофиксации нарушения спровоцировали оформление 105 000 000 штрафных постановлений в 2018 году. При этом, чиновники утверждают, что их крайне радует именно такая статистика, так как она говорит о том, что сфера контроля за выполнением ПДД стала более справедливой. Если водитель нарушил, то наказание для него необратимо. И это является отличной профилактикой от будущих нарушений.

Более того, это положительным образом скажется и на общем сокращении числа аварийности на дорогах и позволит снизить показатель летальных исходов в ДТП. В дальнейшем власти планируют продолжать увеличивать сеть покрытия камерами наблюдения.