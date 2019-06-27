Стало известно, когда Lada Granta получит вариатор Jatco

Слухи о том, что автомобили семейства Lada Granta получат бесступенчатую трансмиссию (вариатор) японской фирмы Jatco ходят уже давно, однако автомобили до сих пор предлагаются исключительно с МКПП или «роботом» АМТ.

По информации наших коллег с портала «Колеса», «АвтоВАЗ» не отказался от идеи появления в линейке трансмиссий вариатора, однако произойдет это только в новом поколении «Гранты».

Сейчас инженеры отечественного автоконцерна занимаются разработкой нового шасси для семейства Granta, которое и должно позволить установить на него бесступенчатую коробку передач Jatco.

Несмотря на переработку платформы и появление новой трансмиссии в «АвтоВАЗе» планируют сохранить модель «Гранта» в бюджетном ценовом сегменте рынка.

Напомним, что ранее в этом месяце вариатор фирмы Jatco получила модель Lada XRay Cross. Что касается бестселлера Lada Vesta, то она должна обзавестись таким видом коробки передач в этом году.