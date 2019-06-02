Стало известно, как дорожала Lada Granta

Производство бестселлера российского рынка Lada Granta стартовало больше восьми лет назад – 29 ноября 2011 года. С тех пор автомобиль стабильно удерживал за собой звание, как одного из самых популярных автомобилей в России, так и одной из самых дешевых моделей.

Аналитики портала «Цена Авто» решили выяснить, как менялась цена «Гранты» от года в год, начиная с момента старта продаж автомобиля, и заканчивая нынешними днями.

Lada Granta вышла на рынок с ценой от 229 тысяч рублей. За «топовую» версию этой модели просили 260 тысяч. В январе 2015 года стартовая модификация «Гранты» стоила на 82 тысяч 600 рублей дороже, чем в 2012-м (311 тысяч 600 рублей), а максимальная – на 210 тысяч 800 рублей (470 тысяч 800 рублей). При этом, уже в феврале автомобиль подешевел в «топовой» версии на 16 тысяч 200 рублей.

Годом спустя, в 2016-м, было отмечено только одно повышение цены – на 15 тысяч 900 рублей для минимальной комплектации и 34, тысячи 400 рублей – для максимальной, а в 2017-м базовый ценник «Гранты» подрос на 6 тысяч рублей.

В 2018-м году цены на Lada Granta стали меняться гораздо чаще, а к концу года за автомобиль просили от 419 тысяч 900 до 608 тысяч 80 рублей. В последний раз стоимость этой модели изменилась в январе 2019-го, когда автомобиль подорожал во всех версиях на сумму от 15 до 25 тысяч рублей.

На сегодняшний день Lada Granta по-прежнему остается самым доступным автомобилем на российском авторынке. За базовую комплектацию «Гранты», пережившей фейслифт в прошлом году, просят от 434 тысяч 900 рублей, а за «топовую» – 624 тысячи 800 рублей.