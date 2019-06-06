Специалисты назвали самый продаваемый автомобиль в России

Как оказалось, самым продаваемым автомобилем на территории Российской Федерации в последний весенний месяц стала LADA Granta. Таким образом можно смело говорить о том, что отечественная легковушка продолжает набирать обороты и идёт на очередные рекорды реализации.

Всего в прошлом месяце в стране стало на 11 тысяч 95 счастливых обладателей автомобиля этой модели больше. Если сравнивать с результатами прошлого года, то чистый прирост составляет 31 процент, что является великолепным результатом для транспортного средства российского бренда.

Второе место досталось также отечественному автомобилю LADA Vesta. Он закончил месяц с результатом реализации в 8 тысяч 818 единиц и это на 15 процентов больше, чем годом ранее. А вот автомобиль, который занял последнюю позицию в тройке лидеров, напротив, показал отрицательную динамику в 18 процентов. Речь идёт про Kia Rio, который разошёлся тиражом в 8 тысяч 365 единиц. Таким образом безоговорочное лидерство остаётся в руках компании АвтоВАЗа.