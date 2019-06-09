Составлен ТОП-5 заблуждений о работе бензонасосов автомобилей

С помощью бензонасоса топливо поступает из бензобака в двигатель. Его неисправность может привести к проблемам с запуском автомобиля. Распространенные заблуждения автомобилистов относительно этой важной детали системы питания мотора развеет пятерка самых популярных заблуждений о работе бензонасосов автомобилей от редакции Daily-Motor.Ru.

Потеря герметичности приводит к пожару

Бензонасос изначально не обладает герметичностью, например, его внутренние детали, постоянно соприкасаются с бензином. Возгорание не происходит из-за высокой концентрации топливных паров.

Автомобили с непосредственным впрыском топлива нужно часто заправлять

Этот миф родился из предположения о том, что при неполном заполнении бака бензонасос начнет закачивать воздух вместо бензина и сломается. На самом деле благодаря особенностям конструкций насоса и бензобака такая проблема вообще не может возникнуть, а если бензин вдруг закончится, то насос перестанет создавать давление, мотор заглохнет, и работа по перегону топлива, лишившись питания, тоже остановится.

Насос, работающий без бензина, выходит из строя

Если двигатель внутреннего сгорания заглох, то электробензонасос быстро лишается питания — возможности долго работать «на сухую» у него не будет.

Бензин является для электробензонасоса смазкой

Нет. Этот вид топлива является для насоса охладителем.

Нельзя устанавливать на автомобиль более мощный насос — он будет создавать вредное избыточное давление в топливной магистрали

Мощный насос не способен нанести вред машине, потому что переливной клапан, регулирующий величину давления, создаваемого им, отправит избыток топлива, в случае необходимости, обратно в бак.