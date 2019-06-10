Skoda выпустила кроссовер Karoq для велосипедистов

Skoda рассказала о том, что кроссовер Karoq вышел в новой версии, которая приятно порадует велосипедистов.

Как оказалось, для того, чтобы создать новую спецификация, разработчикам пришлось провести масштабный опрос велосипедистов, в котором принимало участие более полутора тысяч человек. В результате оказалось, что примерно 27 процентов любителей двухколёсного транспорта обычно приезжают домой с мокрой экипировкой. И именно поэтому автомобиль Karoq Velo будет оснащаться высококлассной стиральной машинкой с функцией отжима. Более того, в авто даже будет функционировать мойка высокого давления.

Кроме того, машины новой версии будут продаваться в комплекте с набором инструментов для ремонта велосипеда. Таким образом можно будет привести в порядок своего двухколёсного друга в любой момент. А на крыше автомобиля будут оборудованы специальные подставки для комфортной перевозки велосипедов.

Что касается технических характеристик, то про это пока нет никакой информации. Напомним, что обычный кроссовер работает на базе двух бензиновых моторов с объём в 1 и 1.5 литра и мощностью в 115 и 150 лошадиных сил. Дизельные агрегаты имеют объём в 1.6 и 2.0 литра и отдачу в 115 и 190 лошадей соответственно.