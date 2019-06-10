Skoda Scala получит заряженную версию

Представители знаменитого тюнингового ателье DTE-Systems рассказали о своём новом продукте. Им является автомобиль Skoda Scala, который благодаря ним получил заряженную спецификацию.

Несмотря на слухи, автомобиль получил серьёзные технические нововведения. Дело в том, что разработчики интегрировали в систему новое устройство собственного изготовления, которое увеличило мощность литрового двигателя на 23 лошадиные силы. А топовая модификация вовсе получила на 29 лошадей больше, чем стандартная модификация производителя.

Что касается нового блока, то он носит название Power Control Xtuning и предназначен для работы в трёх режимах. Благодаря этому пользователь сможет сам контролировать уровень мощности своего авто. По словам разработчиков ателье, с их новой установкой автомобиль будет лучше вписываться в оспортивненный ряд.