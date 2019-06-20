Skoda проводит рестайлинг кроссовера Kodiaq

Чешский автомобильный производитель активно занимается подготовкой к дебюту своего нового паркетника модели Skoda Kodiaq. Рестайлинговая версия уже была замечена на дорогах общего пользования.

Естественно, кроссовер покрыт плёнкой, хотя, справедливости ради, стоит отметить, что большая часть кузова была открыта. Таким образом ожидать сильных изменений в экстерьере не имеет смысла. Своеобразный рисунок на дисках, а также соответствующие логотипы на крыльях говорят о том, что автошпионам удалось поймать паркетник в модификации Sportline. Машина получит мощный передний бампер, а также более агрессивный внешний вид.

Отметим, что главной особенностью рестайлингового автомобиля станет наличие гибридной установки, в которую будет входить бензиновый мотор на 1.4 литра с мощностью в 156 лошадиных сил, а также электродвигатель на 115 лошадей. В общей сложности авто получит сразу 218 лошадей, а только на электротяге машина сможет преодолеть до 55 километров пути.