Skoda отзывает машины в РФ

На официальном сайте Росстандарта появилась информация о том, что компания Skoda запускает кампанию по отзыву своих автомобилей.

Всего условиям акции соответствует только 24 автомобиля моделей Octavia, Superb и Kodiaq. Они реализовывались на рынке Российской Федерации в течение года. Согласно официальным сведениям, у этих транспортных средств могут быть серьёзные дефекты подушек безопасности. В результате, в случае срабатывания аэрбега, подушка не сможет быстро надуваться.

Все владельцев автомобилей, которые походят под кампанию по отзыву, в фирме настоятельно просят как можно скорее обратится в самый ближайший сервисный центр. Там будет произведена диагностика системы и, в случае необходимости, подушки заменят на исправные. При этом, все работы будут выполняться абсолютно бесплатно.