Skoda Octavia попалась на испытаниях

В сети появились фотографии, сделанные шпионами, нового автомобиля Skoda Octavia. Как оказалось, авто поймали во время прохождения испытаний на Северной петле Нюрбургринга.

Судя по локации, автомобиль тестируют на его максимальную мощность, ведь именно сюда приезжают все, кто хочет испытать скоростные показатели ТС. Отметим, что четвёртое поколение авто было заключено в кузов универсала.

Внешне машина хоть и не покрыта в изобилии камуфляжем, на ней установлены специальные маскирующие наклейки. Однако, опытным автошпионам всё-таки удалось рассмотреть некоторые особенности авто. Так, задняя светотехника изменила своё местоположение и конфигурацию. Кроме того, изменилось расположение задних стоек. По предварительной информации машина станет крупнее предшественника, однако, внешне это определить слишком сложно.

Стоит отметить, что пока автомобиль этой модели удавалось заметить только в виде универсала. Возможно, компания всё-таки решила отказаться от выпуска лифтбека. Под капотом машины будут работать однолитровый и двухлитровый моторы. Их отдача держится в тайне. Дебют нового поколения ориентировочно должен состояться этой осенью.