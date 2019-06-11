Штрафы за нарушения ПДД будут списывать автоматически

На государственном портале был опубликован новый законопроект, который предусматривает возможность списания штрафов в автоматическом порядке со счетов россиян. При этом, речь идёт только о ситуациях, в которых сумма административного взыскания не превышает 10 тысяч рублей.

Более того, в законопроекте сказано, что списание средств может происходить даже без возбуждения соответствующего исполнительного производства. Это бы значительно упростило работу самим сотрудникам исполнительных ведомств, которые нередко вынуждены тратить уйму денег, чтобы разыскать человека, задолжавшего государству штраф в несколько тысяч рублей.

Отмечается, что деньги будут списываться не только с банковских счетов, но и с банковских продуктов других кредитных организаций. Напомним, что в прошлом году ведомство хотело получить возможность автоматически списывать штрафы до 3 тысяч рублей, но правительство разрешило поднять эту планку более, чем в 3 раза.