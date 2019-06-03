Российские умельцы переделали «Ниву» в «Бэтмобиль»

В Сети опубликовано фото переделанного внедорожника «Нива» под автомобиль героя коммиксов «Бэтмена». Весьма необычный тюнинг, призванный превратить отечественный автомобиль в дешевый аналог «Бэтмобиля», вызвал в социальных сетях множество, как позитивных, так и негативных откликов. О том, кто является автором данного проекта, неизвестно.

Умельцам при переделке машины пришлось полностью пересмотреть заднюю часть кузова, укомплектовав «Ниву» огромными трубами выхлопной системы, а также нестандартными большими крыльями. При этом задние колеса были заимствованы у грузовика.

Пользователи Сети окрестили автомобиль множеством названий, начиная с «Бэтмобиль на минималках» и заканчивая «Нивой-монстром». Хотя некоторым такой тюнинг не пришелся по душе и они назвали машину «эталоном настоящего колхоза».