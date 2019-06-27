Renault выпустила в России юбилейный Kaptur

Пресс-служба компании Renault в России сообщила о том, что конвейер московского завода марки выпустил юбилейный, 100-тысячный экземпляр бюджетного кроссовера Kaptur.

Юбилейным автомобилем оказался вседорожник белого цвета кузова с черной крышей в модификации 4х4, укомплектованный 2-литровым бензиновым двигателем и 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Напомним, что серийная сборка модели Renault Kaptur стартовала 27 апреля 2016 года. В сентябре 2017 года в продажу в РФ вышла спецверсия модели «Каптур» под названием Extreme, оснащенная полностью светодиодными фарами головного света, динамическими указателями поворотников и кожаным салоном. Годом спустя российский офис Renault представил лимитированную серию Kaptur Play, получившую мультимедийную систему на платформе Яндекс.Авто.

В кроссовере Kaptur 2019 модельного ряда появились несколько дополнительных новшеств, включающих в себя систему автоматического складывания боковых зеркал, аудиосистему Radio Connect, способную соединяться со смартфоном через приложение R&GO, а также новая генерация штатной «мультимедийки» MediaNav 4.0, которая стала поддерживать популярные интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto.