Рассекречены цены на комплектации Renault Arkana

Ранее автомобиль был доступен только в топовой модификации. В этом случае его цена стартовала от 1 миллиона 419 тысяч рублей.

Но, как оказалось, на рынке машина будет доступна в четырёх модификациях. Базовая имеет название Life. Она оценивается в 999 тысяч рублей. В этом случае в машине будет установлен мотор на 1.6 литра, который имеет мощность в 114 лошадиных сил и сочетается с коробкой механического типа на 5 ступеней. Машина имеет полный привод. Если же модификация продаётся с вариатором, то стоить она будет на 50 тысяч дороже.

Drive обойдётся по цене от 1 миллиона 89 тысяч рублей и вплоть до 1 миллиона 229 тысяч рублей. В старшей версии модификации машина оснащается мотором на 1.3 литра с мощностью в полторы сотни лошадиных сил.

Версия Style будет стоить от 1 миллиона 229 тысяч рублей. В этом случае машина оснащается шикарными двухцветными дисками на 17 дюймов, а также противотуманками, камерой заднего вида, климат-контролем и обогревом руля и ветрового стекла.