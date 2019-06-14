Рассекречен внешний вид Renault Captur

В сети засветились фотографии нового Renault Captur, который был создан специально для рынка Старого Света. Напомним, что сама модель впервые встала на конвейер 6 лет назад.

Энтузиасты поспешили высказать своё мнение по поводу новинки. В целом кроссовер заслужил положительные отзывы. Отметим, что главную отличительную характеристику этого автомобиля фирма решила оставить. Речь идёт о своеобразном окрасе машины в 2 цвета.

Под капотом автомобиля будет располагаться мотор на 1.3 литра, а также полуторалитровый агрегат на дизеле. Вероятнее всего в продажу поступит и гибридная модификация, но пока про неё производитель ничего не говорит. Инсайдеры же полагают, что машину будет комплектовать аккумулятор с ёмкость в 9.8 кВтч.

Официальная презентация должна состояться уже в скором времени. Пока что неясно, стоит ли ожидать кроссовер на ответственном рынке, так как у нас только 3 года назад в продажу поступила прошлая модификация.