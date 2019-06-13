Раскрыты перспективы Renault Arkana на российском рынке

Новый французский кросс-купе выйдет в продажу на отечественный рынок уже в будущем месяце. Сейчас же Renault Arkana можно только заказать, чтобы получить авто одним из первых. Цены на модель стартуют от 1 миллиона 415 тысяч рублей. За топовую версию нужно будет отдать полтора миллиона рублей.

Эксперты отмечают, что сейчас на рынке РФ наибольшей популярностью пользуются автомобили, которые оснащены системой полного привода. Ведь именно в такой комплектации кроссовер может раскрыть свой внедорожный потенциал.

Аналитики уже сейчас уверены, что новая модель способна занять лидирующие позиции в сегменте SUV. Ведь автомобиль не только характеризуется отличными показателями проходимости, но и обладает привлекательным внешним видом и оснащено всеми современными функциями и опциями. Некоторые даже осмеливаются предположить, что Renault Arkana уже к концу года попадёт в пятёрку лучших паркетников страны.

В целом же, благодаря выходу паркетника, продажи бренда в России могут увеличиться на 20 процентов. Хотя, есть некоторые опасения, что аудитория Kaptur или Duster перейдёт на Arkana.