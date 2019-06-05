Раскрыты новые подробности о проекте следующей Lada 4×4

После дебюта концепт-кара Lada 4×4 Vision в рамках Московского автосалона 2018 года от представителей «АвтоВАЗ» несколько раз звучала разная информация относительно того, какой в итоге окажется серийная версия нового поколения этого внедорожника. Одни поклонники данной модели уже начали строить предположения о том, что новая «Нива» будет типичным городским кроссовером, а другие – универсальным внедорожником.

Накануне директор по маркетингу «АвтоВАЗа» Фабьен Гульми сообщил, что инженеры активно работают над проектом новой Lada 4×4 и уже известны предварительные сроки выхода этой модели в продажу. По словам топ-менеджера, новая «Нива» сохранит характерные внедорожные черты и не превратится в типичный кроссовер.

«Новинка ждет своего часа, и появится она, конечно, не через 10 лет, но и не через два года», – заявил господин Гульми в интервью «Автовзгляд».

Таким образом, новую «Ниву» не стоит ждать в 2021 году. Вполне вероятно, что ее дебют состоится не раньше 2022 года, как раньше и предполагал президент «АвтоВАЗа» Ив Каракатзанис.