Раскрыты цены нового Genesis G90

Наконец-то состоялась отечественная премьера нового флагманского автомобиля Genesis G90.

Как оказалось, седан внешне кардинальным образом изменился. Новая облицовка радиатора получила форму пятиугольника. В целом, передняя часть автомобиля стала выглядеть более агрессивной, что соответствует флагманской линии бренда.

Под капотом шикарного седана будут располагаться три мотора на выбор. Так, базовый имеет отдачу в 309 лошадей и объём в 3.8 литра, тогда как мотор с рабочим объёмом в 3.3 литра имеет отдачу в 370 лошадиных сил. Пятилитровый топовый агрегат имеет мощность в 413 лошадиных сил. Все моторы сочетаются с полным приводом.

В продажу новинка поступит с десятью подушками безопасности, включая коленные для пассажира первого ряда и водителя. Кроме того, в комплектацию входит климат-контроль с интеллектуальной системой управления. Доступно несколько ассистентов для водителя. Система мультимедиа обладает тачскрином на 12.3 дюйма.

На отечественный рынок автомобиль поступит в четырёх комплектациях. Базовая версия будет стоить 4 миллиона 690 тысяч рублей. За версию с более мощным мотором нужно будет заплатить 4 миллион 995 тысяч рублей. Топовая модификация обойдётся в 6 миллионов 860 тысяч рублей.