Раскрыта статистика ДТП за текущий год

Представители профильного ведомства решили рассказать, как обстоят дела со статистикой аварий на российских дорогах.

Как оказалось, за первые 5 месяцев текущего года количество травмированных людей в ДТП увеличилось на 0.4 процента по сравнению с данными за такой же промежуток времени прошлого года. Однако, аналитики отмечают, что количество летальных исходов в рамках аварий постепенно сокращается.

Плачевно обстоят дела с ДТП с участием велосипедистов. Несмотря на попытки властей стабилизировать ситуацию, в текущем году было зафиксировано уже 1 300 аварий с велосипедистами и это на 20 процентов больше, чем результаты аналогичного периода 2018 года.

Согласно статистике, в этом году чаще всего правила дорожного движения нарушали водители с лицензией, а также мотоциклисты. А вот с участием пешеходов количество аварий сократилось почти на 4 процента.