Range Rover Velar получил ценник в 8 миллионов рублей

В России начали принимать заказы на новую версию Range Rover Velar. Отметим, что стоимость автомобиля составляет 8 миллионов рублей. Первая партия шикарных кроссоверов поступит к своим заказчикам уже в следующем месяце.

Под капотом новинки будет работать мощный мотор на 5 литров, который имеет отдачу в 550 лошадиных сил. С таким оснащением этот паркетник способен всего за 4.5 секунды добраться до первой сотни. При этом, максимальная скорость движения составляет всего 275 километров в час, так как была ограничена электроникой.

Версия получила модернизированную подвеску, а также новые бампера с крупными воздухозаборниками. В базовую версию войдут колёсные диски на 21 дюйм, тогда как за отдельную плату можно будет приобрести кроссовер с дисками на 22 дюйма.