Продажи Skoda в России за 5 месяцев выросли на 12,3 процента

Согласно официальным сведениям, представленным профильным агентством, продажи автомобилей зарубежного бренда Skoda в России с начала года выросли. И это при том, что в последние месяцы на рынке наблюдается отрицательная динамика.

Как оказалось, с начала текущего года в стране было реализовано почти 33 тысячи новых автомобилей бренда. И это на 12.3 процента больше, чем годом ранее. В мае же чешские авто были распроданы в количестве около 7 тысяч единиц, и в этом сегменте наблюдается прирост в 17 процентов.

Как и прежде, самой популярной моделью марки является Rapid. На её долю с начала года пришлось более 3 тысяч покупателей. Чистый прирост составил 9.5 процентов. А вот внедорожник, который позиционируется в нашей стране, как идеальное семейное решение, модель Kodiaq показала и вовсе ошеломительный успех, так как была реализована в количестве 1 тысячи 907 экземпляров, и это на 144 процента больше, чем годом ранее. В тройку лидеров, немного отставая от кроссовера, попал лифтбэк Octavia.