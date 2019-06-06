Продажи Kia в России упали на 100 машин

Профильный портал сообщил о том, что в прошлом месяце в стране было реализовано 19 тысяч 461 экземпляр автомобилей марки Kia. И это ровно на 100 экземпляров меньше, чем в последний весенний месяц 2018 года.

Всего же с начала текущего года в Российской Федерации было продано более 92 тысяч автомобилей бренда и это на 1 процент больше, чем за такой же период прошлого года. В настоящий момент марка занимает более 13 процентов российского рынка, что весьма высокий показатель. Самой популярной моделью по-прежнему остаётся Kia Rio, хотя машина показала отрицательную динамику на 12 процентов. На втором месте по популярности располагается Sportage. В тройку лидеров также попадает Optima.

Согласно официальной информации, около 40 процентов всех продаж автомобилей бренда были произведены с привлечением кредитования. К примеру, в прошлом месяце только по программе под названием Киа Уверен было реализовано более 600 экземпляров авто.