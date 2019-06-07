Продажи Geely в мае выросли сразу в 3,4 раза

Как оказалось, в прошлом месяце китайская компания Geely показала весьма высокие результаты продаж, несмотря на то, что общий рынок демонстрирует уверенный спад.

Сообщается, что самой популярной модель данного бренда является автомобиль Atlas. Справедливости ради стоит отметить, что машина и на домашнем рынке, где она продаётся под другим маркетинговым именем, пользуется не меньшим спросом. Чаще всего россияне выбирают самую мощную модификацию с турбированным мотором на бензине объёмом в 1.8 литра и отдачей в 184 лошадиные силы. Стоит отметить, что купить такую версию кроссовера россияне смогли только с конца зимы этого года. Привод в этом случае может быть как полным, так и передним.

Всего в мае в рамках РФ было реализовано 736 автомобилей бренда. И это в 3.4 раза больше, чем в конце весны прошлого года. Эту информацию предоставили представители официального аналитического агентства России АВТОСТАТ. Всего же с начала года в стране было продано более 3 тысяч экземпляров авто, что на 3.8 процента больше, чем результаты 2018 года.