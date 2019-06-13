Представлен электрокар Ford Territory EV

Американский автомобильный производитель сообщил о выходе своего нового электрокара под маркетинговым названием Ford Territory EV. Сообщается, что новинка имеет запас хода в 360 километров и станет отличным вариантом для повседневного использования.

Модель была разработана на базе одноимённого кроссовера, который работал на двигателе внутреннего сгорания. При этом, дизайн автомобиля немного изменился. Фронтальная оптика стала более выразительной и современной. Изменились некоторые черты передней части кузова. Кроме того, модель оснащается оригинальными дисками. А выхлопные трубы теперь заменяют изящные сто-сигналы.

Новый электрокар в скором времени выйдет на рынок КНР. Для того, чтобы повысить лояльность китайской аудитории к американской продукции, компания собирается предложить безлимитный тарифный план по восполнению заряда аккумулятора в крупных мегаполисах. Сколько будет стоить электрокар – пока не сообщается.