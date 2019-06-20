Правительство обеспокоено экологичностью транспорта в России

В профильном министерстве Российской Федерации выступили с заявлением о том, что в стране пора вводить строгие меры по сокращению количества грязных выхлопов в атмосферу. В частности, речь идёт о Московском регионе.

Чиновники отмечают, что сейчас в центре столицы курсирует невероятное количество автобусов, а также крупногабаритных транспортных средств, которые работают на солярке. Их выхлопы не соответствуют даже минимальным экологичным нормам, а ведь всем этим потом вынуждены дышать наши граждане.

На основании этого Минпромторг предложил московской мэрии создать законопроект, который позволил бы ограничить передвижение подобного транспорта. Среди предложений прозвучала инициал создания специального прибора, который бы позволил замерять уровень загрязнения выхлопа. Если показатель не соответствует норме, то транспортное средство будет изыматься. Но, пока говорить о реальности такой перспективы слишком рано.