Полиция Словакии купила российскую Lada Vesta SW Cross

Российская дорожная полиция уже давно использует автомобили Lada Vesta. Примеру отечественных коллег решили последовать и в автоинспекции Словакии, приобретя новый универсал Lada Vesta SW Cross. Речь идет о муниципальной полиции небольшого городка Гуменне, которая купила российский автомобиль на средства городского бюджета в одном из местных дилерских центров.

До этого полицейские Гуменне патрулировали и обеспечивали общественный порядок на двух автомобилях – Kia Ceed 2011 года выпуска и Skoda Fabia 2013 года выпуска, однако в последние годы их оказалось недостаточно и было принято решение о приобретении еще одной машины.

Среди причин, по которым полицейские Словакии выбрали для расширения своего автопарка именно российскую Lada Vesta SW Cross, названы: высокий клиренс, вместительный салон и доступная цена.