Показан новый русский суперкар Flanker F

В России создали просто невероятный суперкар, который оснащается системой переднего привода и работает за счёт мотора V8. Новинка получила название Flanker F.

Сообщается, что уникальной автомобиль работает на базе мотора объёмом в 7.6 литра, который способен развивать мощность вплоть до 640 лошадиных сил. В разработке активно принимал участие знаменитый гонщик дрифта Сергей Кабаргина.



Внешне суперкар выглядит стильно и привлекательно. Расположение силового агрегата переднее, он сочетается с коробкой передач механического типа на 5 ступеней. Подвеска выполнена из лёгкого высококлассного алюминия. Сам же кузов, как и подобает спорткарам, выполнен из карбона.

К сожалению, потешить себя дорогостоящей новинкой россияне не смогут, так как на серийную линию суперкар не выйдет. Дело в том, что он очень дорого обходится в себестоимости. А после того, как проект Marussia потерпел поражение, инвесторы и вовсе зареклись не вкладывать деньги в создание отечественных суперкаров.