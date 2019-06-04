Подробности о новой Tesla Model S 2020

Американский производитель собирается существенно преобразить свой электрокар модели Model S. Отметим, что машина в продаже находится уже 7 лет и за это время она не перенесла ни одного масштабного обновления.

Так, информацию «слили» некоторые сотрудники производителя, сохраняя конфиденциальность. Сообщается, что новая версия автомобиля будет представлена вместе с паркетником Model Y.

Рестайлинговая модификация в продажу должна поступить уже в текущем году, вероятнее всего в начале осени. Интерьер машины станет принципиально новым. Будет оборудована модифицированная приборная доска, которая будет интегрирована в тачскрин информационно-развлекательного комплекса. Сообщается, что сам дисплей для удобства водителя можно будет вращать, чтобы просматривать информацию вертикально или же горизонтально.

Tesla Model S должна получить новую батарею, которой хватит на поездку без подзарядки на расстоянии в 644 километра.