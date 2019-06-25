Пикап ВАЗ «Пилигрим», так и не вышедший в продажу

Не исключено, что многие из наших читателей даже не подозревали о существовании этой модели. Она представляла собой полноценный 5-местный пикап, оборудованный системой полного привода и закрытым грузовым кузовом сзади. ВАЗ «Пилигрим» был создан на основе сразу нескольких моделей «ВАЗа», а также одной «ГАЗа» – ВАЗ-2110, ВАЗ-2131 и ГАЗ-3110 «Волга».

От «десятки» пикапу «Пилигрим» досталось шасси. От удлиненной «Нивы» автомобилю досталась верхняя часть кузова, а от «Волги» – корпус для грузовой платформы. За счет такого необычного симбиоза пикап был способен без особого труда транспортировать легковое авто, а также демонстрировал отличные показатели проходимости, сопоставимыми с внедорожниками.

Приводился в движение ВАЗ «Пилигрим» за счет бензинового 90-сильного мотора (по некоторым данным 85-сильного агрегата), вероятно, форсированного агрегата «десятки». Полный привод был заимствован у «Нивы», как и подвеска, трансмиссия и багажник.

Производством прототипа этого пикапа занималась фирмы «Лада-Тул», выпустившая в итоге только несколько экземпляров этой модели, после чего данный проект был заморожен из-за нехватки финансирования.

Однако сама попытка вывода на рынок такой модели перечеркивает мнение о том, что отечественные инженеры были не способны создавать интересные модели и испытывали недостаток необычных идей. Часе всего проблема для их реализации заключалась в отсутствии финансирования и господдержки.