Первый электрический скутер Bajaj назовут Chetak

Индийская компания Bajaj Auto, известная во всем мире по выпуску бюджетного автомобиля Qute, готовится к дебюту своей электрической линейки – Urbanite, первой моделью которой станет электрический скутер. Новинка накануне была замечена во время тестов в городе Пуна.

По некоторым данным, компания может назвать эту модель «Chetak». Помогать в выпуске электрических скутеров Bajaj будет немецкая Bosch.

В продажу электрический Bajaj Chetak поступит в ближайшие месяцы. Цены на новинку пока не объявлены. Ожидается, что скутер получит ретро-дизайн с указателями поворотников на ручках руля, светодиодные фары и задние фонари, а также ступенчатое сиденье и 12-дюймовые легкосплавные колесные диски.

Переднее колесо будет оснащено диском, а заднее получит барабанный тормоз. Информация об электромоторе скутера, а также о его запасе хода, пока держится в секрете.