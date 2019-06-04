Перевод на газ в РФ теперь происходит по новым правилам

В минувшие выходные вступили в силу новые правила, которые касаются процедуры внесения каких-либо конструктивных изменений в автомобиль.

В стране начали действовать новые правила в законодательстве. Теперь, если автовладелец захочет оснастить своего «железного коня» внедорожным бампером, лебёдкой, багажником экспедиционного типа, фаркопом или даже поставить ГБО, то он сможет воспользоваться новыми государственными услугами. Однако, трудно сказать, что сама процедура узаконивания изменений стала проще.

Изначально владелец авто должен обратиться в специальную испытательную лабораторию, которая получила на соответствующий вид деятельности аккредитацию. С полученным заключением нужно отправиться в ГИБДД, а после проверки документов ведомство примет окончательное решение. С ним владелец должен отправиться в сервисный центр, где будет переоборудована машина. После этого нужно будет вновь посетить лабораторию, где будет произведена оценка безопасности установленного оборудования. На основании этого россиянин получит свидетельство о соответствии. И за эту процедуру нужно будет заплатить 800 рублей. В течение 10 дней нужно будет вновь отправиться ГИБДД, чтобы в ПТС были внесены изменения.

Самая большая проблема в настоящий момент заключается в том, что самих лабораторий, которые имеют разрешение на предоставление госуслуг, на самом деле крайне мало. Соответственно, спровоцирован большой ажиотаж и создаются невероятные очереди среди автовладельцев, которые хотят оснастить автомобиль газом либо же внести другие модификации.