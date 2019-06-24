Отзыв владельца Lada Vesta (2017): Совершенно не жалею потраченных денег

Всем привет. До этого была «Приора», но решился на приобретение более современного авто. В итоге мне досталась машина 17-го года на «механике». Отъездил на ней два года, накатав 49 тысяч километров. Сразу хочу сказать, что все разговоры о том, что «Веста» гниет, полный бред. У меня на капоте куча сколов, но ни один в рыжик так и не превратился. Каждый день езжу по трассе, периодически ловлю камни, но ничего не цветет, хотя не исключено, что тут имеет прямое влияние регион эксплуатации.

Двигатель 1,6. Вычитав на форумах, что машина жрет масло и антифриз у многих уходит был удивлен. У меня уровень антифриза на холодную застыл на месте с момента покупки и не меняется.

По маслу то же самое, доливать не приходится. За весь период эксплуатации машины заменил только втулки стабилизатора. Подвеска хорошая, пробить ее непросто даже по нашим убитым дорогам. Из минусов могу назвать периодически возникающие скрипы в салоне и царапающиеся стекла, но это по большей части придирки.

В целом машиной абсолютно доволен. Совершенно не жалею потраченных на нее денег!

Автомобиль: Lada Vesta

Год выпуска: 2017

Пробег на момент написания отзыва: 49825 км

Тип кузова: седан

Двигатель: 1,6-литра

Мощность двигателя: 106 лошадиных сил

Трансмиссия: МКПП

Расположение руля: слева

Автор: Serj

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